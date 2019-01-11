Актриса Ольга Красько рассказала о ребенке от Джаника Файзиева

37-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Ольга Красько приоткрыла одну из завес тайны над своей личной жизнью. Для кого-то - наверняка довольно шокирующую.

Звезда "Турецкого гамбита" и сериала "Есенин" стала гостьей передачи Бориса Корчевникова на канале "Россия 1" "Судьба человека", где рассказала, что отец родившейся в 2006-м ее дочери Ольги - режиссер "Гамбита" Джаник Файзиев.

Который подарил ей не только роль в своем фильме, но и, соответственно, ребенка. Ставшего "плодом любви с талантливым мужчиной, который многое изменил и перевернул" в жизни артистки.

При этом любовникам приходилось скрывать отношения, поскольку, напомнила KP.RU, на тот момент Файзиев был женат. И, в итоге, "внутренний контролер не дал роману развиться".

Тем не менее Ольга ни о чем не жалеет и сейчас, когда "это не причинит никому боли", о случившемся, считает, может говорить открыто.

После романа с Файзиевым у актрисы появился мужчина по имени Вадим Петров, который вновь наполнил ее жизнь "смыслом, светом" и двумя сыновьями - Остапом, названным в честь великого комбинатора, и Олегом, который родился в 2017-м.

Ольга Красько родилась 30 ноября 1981 года в Харькове. В 2002 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова. С 2002 года - артистка его театра-студии.

На экранах - с начала нулевых. Сыграла в фильмах и сериалах "Папа" - с Машковым, "Золотом теленке" - с Машковым, в "Притяжении", "Склифософском", "Шерлоке Холмсе".