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11.01.2019 20:11
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: Однажды и Путин посетит мой фестиваль в Сербии

Текст: Александр Борисов

Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица в преддверии сегодняшнего открытия фестиваля Кустендорф в Сербии сообщил представителям СМИ о том, что собирается встретиться 17 января с Владимиром Путиным в Белграде, когда тот будет находиться с официальным визитом в данном балканском государстве. Он также выразил уверенность, что российский лидер когда-либо обязательно посетит  Дрвенград.

"Приедет и Путин однажды на Мечавник", - отметил Кустурица.

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Напомним, что Дрвенград или Мечавник - это все названия одного этносела, возведенного режиссером для съемок фильма "Жизнь как чудо" (2004). Оно расположено в двухстах километрах от Белграда, недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. При этом международный фестиваль - Кустендорф, который ежегодно проходит здесь, посвящен поиску и открытию новых талантов, демонстрации уникального мирового авторского кино. С каждым годом мероприятие только набирает популярность и становится все более известным за рубежом.

"Этот фестиваль знаменателен тем, что ставит Сербию на мировую карту событий в области культуры, - подчеркнул  сегодня министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич. - Это лаборатория духа, творчества и художественного вдохновения высшего уровня. В эти дни это небольшое место является центром киноискусства в мире".

Между тем в интервью "Российской газете" всемирно известный режиссер открыто заявил, что Голливуд уничтожает кино.

"Кинематография разрушается, - подчеркнул он. -  В будущем крайне тяжело будет привлекать публику в кинотеатры, поскольку зрителю дешевле легально приобретать права на скачивание и просмотр фильмов в домашних условиях. Активно развиваются компании - поставщики потокового мультимедиа. Тем самым я прихожу к неутешительному выводу, что Голливуд, являвшийся родоначальником кинематографии, в определенной степени ее и уничтожит".

В мире Европа Сербия
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