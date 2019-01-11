Китай испытал гиперзвуковой ракетный двигатель

Специалисты Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института авиации в Чэнду завершили стендовые испытания комбинированного гиперзвукового двигателя для ракет.

Созданная в Чэнду силовая установка объединяет в одном корпусе три двигателя: турбореактивный, турбированный прямоточный (ракетный) и воздушно-реактивный, пишет N+1. Таким образом китайцы решили преодолеть одну из главных трудностей создания гиперзвуковых агрегатов.

Дело в том, что предназначенный для движения на скоростях свыше 5 Маха воздушно-реактивный двигатель может работать только на гиперзвуке, до которого ракету еще надо разогнать. Двухконтурные турбореактивные агрегаты - подобные тем, что устанавливаются на современные истребители, - в силу конструктивных особенностей не выдерживают скоростей более 2,5 М. Ракетные двигатели занимают промежуточную позицию - они способны разгонять летательный аппарат до 4 Махов.

Объединив все три установки, разработчики из НИИ авиации рассчитывают добиться желаемого результата. При наборе скорости будет использоваться реактивный двигатель. После разгона до 2 Махов он выключится и в дело вступит ракетный. Наконец, при достижении скорости в 4 Маха включится прямоточный силовой агрегат. Все моторы работают на авиационном керосине, в ракетном и прямоточном двигателях окислителем служит жидкий кислород.

Теперь специалисты приступили к монтажу агрегата на платформу для проведения летных испытаний. По расчетам создателей, их двигатель способен выдать скорость в 10 М.