Китай построил макет авианосца для тренировок ракетчиков

В ответ на провокационное появление американского эсминца McCampbell у спорных Парасельских островов, которые Китай считает своей территорией, НОАК подняла по тревоге ракетные подразделения с баллистическими ракетами средней дальности DF-26. Пусковые установки с ракетами, способными нести ядерные заряды, покинули базу и изготовились к стрельбе на позициях на западе пустыни Гоби и Тибетском плато. Репортаж об учениях показало государственное телевидение КНР.

Имитирующая авианосец мишень на китайском ракетном полигоне в пустыне Гоби. На "палубе" - кратеры от попаданий. Фото Google Earth via the Federation of American Scientists. pic.twitter.com/bvq4VWOw6R — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 11 января 2019 г.

Южно-Китайское море с богатыми углеводородами островами входит в зону стратегических интересов Китая и руководство страны демонстрирует твердые намерения защищать этот регион от постороннего вмешательства. С этой целью китайская армия все более совершенствует противокорабельные средства большой дальности. Наряду с баллистической ракетой DF-24, прозванной "убийцей авианосцев" и, по мнению разведлки США, являющейся самым опасным для Америки китайским оружием, в 2018 году принята на вооружение противокорабельная баллистическая ракета средней дальности DF-26.

Официальные характеристики ракеты засекречены, но по мнению экспертов, DF-26 может летать на 4000 километров и нести термоядерную боеголовку весом 1,8 тонны. Как и DF-24, новая ракета способна поражать движущиеся цели и получать дополнительную информацию о них уже в полете.

- Размещение пусковых установок в глубине страны не помешает китайским ракетчикам при необходимости атаковать зашедшие в Южно-Китайское море корабли. Напротив, старт ракет из пустыни Гоби или из Тибета будет сложнее обнаружить наземными средствами разведки и труднее перехватить на начальном, самом уязвимом участке траектории, - считает военный обозреватель The Drive Джозеф Тревитик. Кроме того, размещенные на мобильных пусковых установках ракеты легко перебросить на восток, ближе к побережью.

На ракетном полигоне в пустыне Гоби выстроена мишень в виде палубы авианосца - и, судя по кратерам от попаданий, она активно используется.

- Концепция ограничения доступа в китайские моря построена на возможности уничтожить или повредить несколько американских авианосцев, - рассказал заместитель главы Академии военных наук КНР Лу Юань. - Больше всего Соединенные Штаты боятся потерь и угроза гибели экипажей двух авианосцев (порядка 10 тысяч человек) может эффективно удержать США от военного вмешательства.