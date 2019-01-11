Новости

Актер Станислав Садальский госпитализирован и прооперирован в Москве 18:16
В поселке на Кубани жестоко убили двух пенсионеров 18:14
В Тольятти пять человек пострадали в ДТП с маршруткой 18:08
Юрий Лоза обозвал Сергея Шнурова балбесом 18:06
Под Курском пойдет под суд воспитательница, заклеившая рот ребенку 17:46
Конькобежка Казелина стала второй на дистанции 500 м на ЧЕ в Италии 17:45
На Урале создадут экипировку, следящую за психологией солдат 17:41
СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР 17:20
Видео: Сжигатели автомобильных шин установили рекорд Гиннесса 17:00
Посол КНР поздравил обозревателя "РГ" Всеволода Овчинникова с получением звания заслуженного журналиста 16:58
54-летний актер Алексей Серебряков тайно стал дедушкой 16:50
Москва стала лидером внутреннего туризма в новогодние каникулы 16:32
Сотрудник московского банка украл у клиентов 2 миллиона рублей 16:28
Замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Беларуси вопросы сотрудничества 16:20
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова 16:11
Стало известно, как россиянам навязывают покупки 16:07
Для главы Toyota разработали необычный лимузин 16:06
Покончил с собой один из создателей "Матрицы" Грегг Рудлофф 16:05
В Краснодаре из горящей высотки спасли четырех человек 16:05
Володин заявил о роли прокуратуры при реализации нацпроектов 16:02
Под Москвой арестован обвиняемый в убийстве полицейского 15:57
В Великом Новгороде прошел медиафорум "Россия и Ганза" 15:55
Губернатор Ульяновской области рассказал о развитии региона в 2018 году 15:55
Международная коалиция во главе с США начала вывод войск в Сирии 15:35
Жителям пермского села пришлось добираться домой, пролезая под забором 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
11.01.2019 17:45
Рубрика: Спорт

Конькобежка Казелина стала второй на дистанции 500 м на ЧЕ в Италии

Текст: Данила Жиляев

В итальянском Коллальбо стартовал чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье. В первый день соревнований состоялись забеги на 500 метров в рамках классического многоборья.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Главными событиями 2019 года станут Евроигры и ЧМ по баскетболу

У женщин второе место заняла россиянка Елизавета Казелина. Она преодолела дистнцию за 39,264 секунды, уступив только голландке Антуанетте Де Йонг. Третьей стала хозяйка соревнований Франческа Лоллобриджида. Еще две российские спортсменки, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина, заняли седьмое и девятое места соответственно.

У мужчин в аналогичной дисциплине первым стал голландец Кай Фербай, второе место занял представитель Норвегии Хенрик Рюкке, а замкнул тройку еще один бегун из Нидерландов Кьелд Нейс. Лучшим из россиян стал Артем Кузнецов - он на шестом месте.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
В Госдуме назвали ничтожным заявление Порошенко о стабильности
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению
Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук