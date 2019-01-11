Конькобежка Казелина стала второй на дистанции 500 м на ЧЕ в Италии

В итальянском Коллальбо стартовал чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье. В первый день соревнований состоялись забеги на 500 метров в рамках классического многоборья.

У женщин второе место заняла россиянка Елизавета Казелина. Она преодолела дистнцию за 39,264 секунды, уступив только голландке Антуанетте Де Йонг. Третьей стала хозяйка соревнований Франческа Лоллобриджида. Еще две российские спортсменки, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина, заняли седьмое и девятое места соответственно.

У мужчин в аналогичной дисциплине первым стал голландец Кай Фербай, второе место занял представитель Норвегии Хенрик Рюкке, а замкнул тройку еще один бегун из Нидерландов Кьелд Нейс. Лучшим из россиян стал Артем Кузнецов - он на шестом месте.