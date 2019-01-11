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11.01.2019 18:52
Рубрика: В мире

Президент Южной Кореи отказался от поездки в Давос

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пополнил список лидеров, которые отказались от поездки в Давос в этом году. Ранее подобное решение уже приняли президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эмманюэль Макрон. Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 27 января.

О планах Мун Чжэ Ина остаться дома рассказал пресс-секретарь администрации президента РК Ким Ы Гём. "Сначала были планы поехать в Давос, но в итоге пришли к решению, что на этот раз президент не поедет туда", - заявил Ким, отвечая на вопрос журналистов.

Путин пока не принял решение по поездке в Давос

Таким образом, Мун не участвует в работе Всемирного экономического форума в Давосе уже второй год подряд. В прошлом году Мун не смог поехать, так как Корея должна была проводить в феврале зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, было много работы по подготовке к этому мероприятию.

По поводу причин нынешнего отказа выдвинуты разные версии. Экономисты предположили, что Мун решил сосредоточиться на работе на экономическом направлении, где у Кореи в последнее время наблюдаются некоторые проблемы, а также запланировал встречи с крупными бизнесменами. Политологи же думают, что Мун решил не покидать страну, чтобы при необходимости оказать содействие организации саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Эта встреча, как ожидается, должна пройти в ближайшие недели.

Отметим, что лидеров США и Франции оставили дома домашние проблемы. Трамп решил заняться проблемами, связанными с приостановкой работы правительства, а также противостоянием с Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Эмманюэль Макрон же вынужден разбираться с протестами "желтых жилетов".

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Европа Швейцария Давосский форум
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