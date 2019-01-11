Кабины самолетов Су-57 и Ту-160 получили новое стелс-покрытие

Кабины многофункционального истребителя Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160 оборудовали новым стелс-покрытием. Оно снижает заметность кабины на треть.

Как рассказали ТАСС в Госкорпорации "Ростех", новый композитный материал увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза. А разработали его на Научно-производственном предприятии в Обнинске, которое входит в "Ростех".

Стелс-покрытие наносят на фонари самолетов Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160. Это слои оксидов металлов толщиной 70-90 нанометра. Они не только снижают заметность самолета на радарах неприятеля, но еще и защищают летчика от воздействия ультрафиолета, теплового и других негативных факторов.

Как добавили в "Ростехе", покрытие ослабляет тепловую составляющую солнечной радиации более чем в три раза, интегральный коэффициент пропускания в видимом диапазоне при этом составляет не менее 65 процентов, а воздействие ультрафиолетовой составляющей уменьшается от четырех до шести раз.