Микроавтобус врезался в дерево на ВДНХ

Микроавтобус с пассажирами врезался в дерево на севере Москвы. Транспортное средство доставляло посетителей к "Москвариуму" от метро "ВДНХ".

"Микроавтобус Ford ехал по маршруту "Метро "ВДНХ" - "Москвариум", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах столицы. - Внутри находились двое пассажиров".

По словам собеседника агентства, водителю стало плохо, и управляемая им машина врезалась в дерево. "Пассажиры не пострадали, шофер госпитализирован", - добавил он.

Маршрутный микроавтобус принадлежит "Москвариуму".