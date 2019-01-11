Под Курском пойдет под суд воспитательница, заклеившая рот ребенку

В Курской области передали в суд дело 39-летней воспитательницы детского сада, обвиняемой в трех эпизодах преступления, квалифицированного как "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Как сообщили в региональном СУ СКР, женщина работала в поселке Коренево, и поводом для уголовного дела послужили несколько случаев жестокости в отношении детей. Так, разозлившись на четырехлетнего мальчика, который, по ее словам, плохо себя вел, она толкнула его с такой силой, что ребенок упал под стол. Через несколько месяцев этого же мальчика она ударила по лицу. Пострадал и трехлетний воспитанник этого сада: так же в наказание за плохое поведение педагог заклеила ему рот липкой лентой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.