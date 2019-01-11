Под Москвой арестован обвиняемый в убийстве полицейского

В Московской области под стражу на время следствия заключен житель Чувашии, обвиняемый в убийстве полицейского.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, такое решение принял суд, поддержав ходатайство следователя. Мужчина согласился со всеми обвинениями и дал подробные показания.

Ранее "РГ" писала, что убийство было совершено 9 января ночью в одной из квартир Подольска. Мужчина выпивал в компании со знакомым своей соседки. На почве ревности к женщине между гостями завязался скандал, и обвиняемый ударил оппонента ножом в шею. О том, что погибший служил в полиции Тверской области, мужчина не знал.

Через некоторое время жителя Чувашии задержали. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Ранее он уже был судим за посягательство на жизнь представителя власти.