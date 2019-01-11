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11.01.2019,  
18:53
Текст:  Антон Валагин (Белгород)

Россия выставит на танковый биатлон женский экипаж

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Первый в армии России женский экипаж для участия в танковом биатлоне будет сформирован в белгородском полку.

- Экипаж будет состоять из трех женщин: командира танка, наводчика-оператора и механика-водителя. Сейчас происходит отбор кандидаток - заявки на участие в соревнованиях подали 10 девушек-военнослужащих, - рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: Алексей Моисеев
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Сформированный экипаж отправят в учебный центр ЗВО во Владимирской области. Там танкистки пройдут трехмесячный курс вождения Т-72, стрельбы из 125-миллиметрового оружия и крупнокалиберного пулемета. По итогам обучения девушки сдадут зачеты по боевой стрельбе, проверке технического состояния танка на время, загрузке боеприпасов и вождению.

Затем танкистки примут участие в отборочных этапах Армейских международных игр. Они пройдут с 3 по 17 августа на 24 полигонах 10 стран - в том числе впервые в Индии, Монголии и Узбекистане. Военные будут состязаться в 32 конкурсах. Четыре из них новые: "Аварийный район" для аварийно-спасательных формирований, "Саянский марш" - состязания горных подразделений, "Конный марафон" для кавалеристов и состязания спецназа "Полярная звезда".

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