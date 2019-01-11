На сотрудников Роспотребнадзора в Забайкалье завели дело из-за мышьяка

Против сотрудников управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело после обнаружения мышьяка в питьевой воде.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, специалисты управления Роспотребнадозора подозреваются в сокрытии важной информации: они не сообщили об опасно высокой концентрации мышьяка в водопроводной воде в поселке Приисковый.

Следователи считают, что превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз было выявлено еще в июле 2018 года. Но об этом должностные лица надзорного ведомства ничего не сообщили ни местным властям, ни населению.

В конце прошлого года в Приисковом был объявлен режим ЧС - сразу после того, как несколько граждан обратились за медпомощью из-за ухудшения самочувствия.

Сотрудники СК уже изъяли у Роспотребнадзора служебную документацию. В поселок организован подвоз питьевой воды.