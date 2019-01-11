Пожилой мужчина погиб при пожаре в Амурской области

Вечером 10 января в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Скорикова города Белогорска произошел пожар. В огне погиб 70-летний мужчина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что тело было обнаружено в горевшей квартире.

Больше в результате происшествия никто не пострадал. Пожарным удалось вовремя эвакуировать семь жильцов, среди которых был ребенок. Медицинская помощь им не потребовалась.

Возгорание устранили уже через десять минут после прибытия. Огонь сильно повредил одну из комнат, там были уничтожены мебель и вещи.

Причина и виновник ЧП устанавливаются.