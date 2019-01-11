Во Владивостоке 15 человек пострадали в массовом ДТП

Массовая авария с участием маршрутного автобуса произошла на улице Некрасовская,38 во Владивостоке. В районе ДТП ограничено движение транспорта сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 18.47. Столкнулись маршрутный автобус №38 и пять легковых автомобилей. Полиция установила, что водитель Toyota Crown не справился с управлением и врезался в маршрутную "Газель". Также иномарка столкнулась еще с четырьмя легковушками.

Маршрутка от удара опрокинулась на бок. В результате аварии пострадали 15 пассажиров автобуса, в том числе двое детей. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии. Все пострадавшие направлены в Краевую клиническую больницу №2.

Водитель Toyota Crown не пострадал. В его отношении составлены административные протоколы за тонирование стекол и отсутствие полиса ОСАГО.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС и медики. Выясняются все обстоятельства ДТП. Движение в районе аварии затруднено, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Полиция также благодарит автомобилистов, которые помогали в транспортировке пострадавших в медучреждения города.