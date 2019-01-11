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11.01.2019 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за проблем с шасси

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В пятницу в аэропорту "Ульяновск-Восточный" совершил экстренную посадку самолет.

Фото: iStock
В Нижневартовске экстренно сел самолет из-за недомогания пассажира

Информацию об этом "РГ" подтвердили в справочной службе воздушной гавани, но от подробных комментариев отказались.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, речь идет о пассажирском самолете Ту-214, который выполнял рейс из Ульяновска в Москву, но экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси.

На борту самолета находились только четыре члена экипажа, пассажиров не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск
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