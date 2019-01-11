Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за проблем с шасси

В пятницу в аэропорту "Ульяновск-Восточный" совершил экстренную посадку самолет.

Информацию об этом "РГ" подтвердили в справочной службе воздушной гавани, но от подробных комментариев отказались.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, речь идет о пассажирском самолете Ту-214, который выполнял рейс из Ульяновска в Москву, но экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси.

На борту самолета находились только четыре члена экипажа, пассажиров не было. В результате инцидента никто не пострадал.