В Тольятти пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

На перекрестке в Тольятти столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По данным ведомства, авария произошла в 14.25 на нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского. По предварительной информации, микроавтобус Peugeot Boxer маршрута №313 не уступил при повороте дорогу автомобилю Porsche Cayenne под управлением 24-летней девушки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, в результате столкновения пострадали пять человек – девушка, управлявшая иномаркой, и четыре пассажира маршрутки. Все они госпитализированы с различными травмами, не угрожающими жизни.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.