В Дагестане установили причину массового отравления людей

Специалисты Роспотребнадзора выяснили причину массового отравления людей в Казбековском районе Дагестана. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Лабораторные исследования, проведенные Центром гигиены и эпидемиологии, показали, что причиной ЧП, в результате которого пострадали более 70 человек, стала загрязненная питьевая вода.

В связи с этим временно прекращена работа всех общеобразовательных и дошкольных учреждений республики. Кроме того, будет проведена вакцинация населения против вирусного гепатита А и фагирование дизентерийным бактериофагом.