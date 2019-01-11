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11.01.2019,  
17:58
Текст:  Светлана Цыганкова

Разведчики Северного флота вышли в боевой рейд на снегоходах

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Военнослужащие арктической бригады Северного флота приступили к занятиям по отработке рейдовых действий на снегоходах и лыжах. Первые занятия прошли недалеко от поселка Алакуртти.

Фото: Министерство обороны РФ
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Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, разведчики изучали тактические приемы ведения боевых действий, стреляли из штатного оружия в движении. Кроме того, они продемонстрировали умение двигаться на буксире за снегоходом и развертываться в боевой порядок.

Армейский снегоход по своим характеристикам практически ничем не отличается от гражданских машин. Единственная особенность - тяговитость. Это качество позволяет брать на буксир не только отделение лыжников, но и сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом.

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