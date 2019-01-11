Разведчики Северного флота вышли в боевой рейд на снегоходах

Военнослужащие арктической бригады Северного флота приступили к занятиям по отработке рейдовых действий на снегоходах и лыжах. Первые занятия прошли недалеко от поселка Алакуртти.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, разведчики изучали тактические приемы ведения боевых действий, стреляли из штатного оружия в движении. Кроме того, они продемонстрировали умение двигаться на буксире за снегоходом и развертываться в боевой порядок.

Армейский снегоход по своим характеристикам практически ничем не отличается от гражданских машин. Единственная особенность - тяговитость. Это качество позволяет брать на буксир не только отделение лыжников, но и сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом.