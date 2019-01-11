Военно-морской парад в Петербурге станет более зрелищным

Традиционный военно-морской парад в Санкт-Петербурге станет в 2019 году одним из самых зрелищных. И военные моряки уже начали серьезную подготовку к нему.

Об этом главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев рассказал в интервью газете "Красная звезда". Главком отметил, что в прошлом году в параде участвовали 41 надводный корабль и подводные лодки, 38 летательных аппаратов, более четырех тысяч военнослужащих. Среди них были такие современные корабли как фрегат океанской зоны проекта 22350 "Адмирал Горшков", большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс".

Все эти корабли были приняты в состав флота в 2018 году. А вообще в праздничных мероприятиях на всех российских флотах и в акватории Средиземного моря участвовали более 80 боевых кораблей, самолеты и вертолеты морской авиации ВМФ, более пяти тысяч военнослужащих.

Новые корабли и технику для участия в военно-морском параде 2019 года представят уже в июне. Но какие именно, адмирал Владимир Королев говорить пока не стал. Он только отметил, что будет увеличен состав сил, принимающих участие в параде в Санкт-Петербурге.