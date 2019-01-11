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11.01.2019,  
10:35
Текст:  Антон Валагин

БПК "Североморск" пришел в Севастополь после борьбы с пиратами

Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" пришел в Севастополь после дальнего морского похода.

- Цель визита: пополнение запасов, отдых экипажа и плановое техническое обслуживание после похода. Корабль встретили командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов. Весь период пребывания в зоне ответственности Черноморского флота "Североморск" будет находиться под управлением ЧФ, - рассказали в Министерстве обороны России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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В течение трех месяцев - с конца сентября до середины декабря 2018 года - корабль Северного флота действовал в Индийском океане, Аравийском и Красном морях, Аденском заливе, обеспечивая безопасность гражданского судоходства и защиту от пиратов.

С военно-дипломатическими  миссиями "Североморск" побывал в портах Алжир, Анциранана, Виктория, Джибути, Карачи, Лимасоли и Пемба, принял участие в российско-пакистанском учении "Аравийский муссон-2018" и маневрах ВМФ России в Средиземном море. За время похода БПК прошел около 30 тысяч морских миль. Это свыше 55 тысяч километров и почти полтора экватора.

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