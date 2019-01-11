В Краснодаре из горящей высотки спасли четырех человек

В пятницу днем в Краснодаре вспыхнул пожар в 16-этажном жилом доме на улице Черкасской, 68. По данным службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания по прибытии подразделения спасателей составила 40 квадратных метров.

- Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже поступило на пульт диспетчера в 13.14 дня, к 13.24 оперативная группа прибыла на место. В 13.52 огонь удалось полностью потушить. Пожарные спасли четыре человек, еще 20 жителей дома были эвакуированы, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

На месте ЧП работали 33 спасателя и 8 единиц техники. Пострадавших нет.