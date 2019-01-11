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11.01.2019 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани передали в суд дело об упавшем в овраг джипе с туристами

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Геленджике завершили расследование уголовного дела, которое возбудили по факту ДТП с туристическим джипом в горах. По данным правоохранителей, обвиняемым по нему проходит 57-летний предприниматель, который сдавал в аренду угодившую в овраг машину.

По факту ДТП с туристическим джипом в Геленджике возбуждено уголовное дело

Мужчину обвиняют в "оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" (пункты "а, в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Как уже писала "РГ", посмотреть природные красоты вблизи туристического объекта "Грозовые ворота" на внедорожнике отправились шесть курортников, среди которых было двое детей. Однако во время движения по хребту Шахан водитель неожиданно не справился с управлением, в результате "ГАЗ-69" упал в овраг. В результате водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двоим из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью, а управлявший транспортным средством 32-летний мужчина скончался в больнице.

- Машина принадлежала 57-летнему предпринимателю, водитель же возил туристов на экскурсию за определенное денежное вознаграждение. Как было установлено следствием, им обоим было заранее известно о том, что автомобиль имеет неисправности системы рулевого управления и тормозной системы, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Однако это не помешало посадить во внедорожник отдыхающих. В настоящее время дело передано в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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