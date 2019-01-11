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11.01.2019 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани при пожаре в частном доме погиб ребенок

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В пятницу утром в одном из домов на хуторе Карла Маркса Крымского района произошел пожар. После тушения огня спасатели обнаружили на месте ЧП тело трехлетнего мальчика.

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в доме проживала 39-летняя женщина с тремя детьми. Около пяти часов утра она проснулась от запаха гари и увидела тлеющее одеяло, висевшее возле дровяной печи. Схватив на руки шестилетнего сына, она выбежала на улицу к соседям за помощью. Обратно в дом вернуться уже не смогла из-за сильного пламени. Старшая дочь в этот день находилась с отцом.

- Прибывшие на место пожарные после локализации возгорания в доме обнаружили тело трехлетнего мальчика. В качестве одной из версий возгорания рассматривается перекаливание печи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте происшествия следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе и причину пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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