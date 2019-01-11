В поселке на Кубани жестоко убили двух пенсионеров

СК начал расследование по факту убийства двух жителей Северского района Кубани. Как уточнили в ведомстве, 10 января 2019 года в одном из домов поселка Ильского нашли тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти.

- По данным следствия, тело 70-летнего хозяина домовладения и его 64-летнего знакомого обнаружили соседи в одном из домов на улице Пролетарской, о чем сообщили полиции. В ходе осмотра у одного из погибших выявлены повреждения в области головы, у другого - в виде колото-резаных ран на шее. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате полученных повреждений, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст.105 УК РФ (Убийство двух лиц), назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.