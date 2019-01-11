В Уральском федеральном университете произошел пожар

В Екатеринбурге, в одном из корпусов Уральского федерального университета (в том, что на улице Тургенева), сегодня рано утром сработала пожарная сигнализация.

Сигнал поступил в экстренные службы в 07.08 по местному времени.

"Из-за короткого замыкания проводки загорелась мебель в кабинете на третьем этаже. В течение двух минут возгорание было ликвидировано", - сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

Никто в результате инцидента не пострадал: в это время людей в здании не было.

Причиной происшествия, полагают пожарные, стал аварийный режим работы электросетевого фильтра.