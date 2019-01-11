В Магнитогорске выписали еще двоих пострадавших при взрыве

Двое пострадавших в результате взрыва и обрушения дома в Магнитогорске выписаны сегодня из больницы.

"Женщина переходит под амбулаторное наблюдение врачей, а мужчина после серьезной травмы переведен на этап реабилитации, он будет проходить ее в структуре комбината, на котором работает", - сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На стационарном лечении пока остаются двое пострадавших: 10-месячный мальчик, который находится под пристальным наблюдением специалистов столичного НИИ, и мужчина, который находится в челябинской областной больнице.

"Их состояние стабильно с некоторыми улучшениями", - констатируют медики.

Напомним, 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушилась секция многоэтажки с 1 по 10 этаж - погибли 39 человек. Из-под завалов удалось спасти шестерых, в том числе двух детей - 13 летнего подростка и младенца Еще 18 человек спасатели сняли из окон квартир там, где были заблокированы лестничные клетки.