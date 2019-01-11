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1 января 2019 г. 17:40
"Родина"
Родина - №119 (1)

"Вы тронули моё сердце до слёз"

Автор Публикации "Маленького принца звали Егорушка"  ("Родина" N9 за 2018 год) продолжает разговор с читателями

Автор Публикации "Маленького принца звали Егорушка"  ("Родина" N9 за 2018 год) продолжает разговор с читателями

Здравствуйте, Дмитрий!

Пишу Вам по поводу Вашей публикации в "Родине", где речь идет о параллелях в судьбах Антуана де Сент-Экзюпери и Антона Павловича Чехова. Я, конечно, не являюсь большим любителем и знатоком публицистики, но, по-моему, Вы создали что-то особенное. Очень часто то, что печатается в наших СМИ, "в одно ухо влетает, в другое вылетает". И вдруг встречается что-то, что заставляет задуматься. О времени и о себе. О временах прошлых и нынешних. О вечных ценностях. Заставляет хоть немного заглянуть в себя и поискать там кого-то кроме всегдашнего обывателя.

Ваш очерк - из разряда таких вещей.

_Юрий Самсонов

Здравствуйте, Дмитрий!

Пишу выразить благодарность за "Маленького принца звали Егорушка". Вы тронули мое сердце до слез. И хотя я искушенный читатель и меня трудно удивить, Вам это удалось сполна.

_Алексей Шестаков

Дмитрий Геннадьевич, спасибо Вам и "Родине"!

Прочла про Антона с Антуаном и оказалась в 1960 году, когда студентами были отправлены "на картошку", и первое, что я увидела, войдя в избу, где предстояло жить - ...Le Petite Prince. "Маленький принц" на французском лежал на кровати одной из девочек-филологов. Мы с ней потом дружили до самой ее смерти.

Сопоставление Чехова и Экзюпери показалось естественным, удивление было только - почему до Вас никто этого не увидел, - спасибо Вам за это! И сопоставление заставляет задуматься о том, что, проявленная через Егорушку и Маленького Принца тяга к звездам пронизывает Вселенную, протягиваясь от одиночеств Антуана и Антона до единства в Едином... и как-то отзываясь в каждом... Для меня, навсегда покоренной звездным небом Самарканда и знавшей звездную карту северного полушария уже в 8м классе, это было ясно еще до публикации у нас "Маленького принца".

_Наталья Артемовна Кулик
Новосибирск

Дмитрий Геннадьевич,

огромное спасибо Вам и журналу "Родина" за такой потрясающий материал о Чехове и Экзюпери - пронзительный, как свет далеких звезд, внезапно пробившийся сквозь пыльное облако, денно и нощно висящее над нами. Они оба были удивительно красивы. Открывая в начале жизни "Маленького принца" и "Ваньку Жукова", а потом и "Степь", мы навсегда влюбляемся в эту негромкую щемящую интонацию, в этот светлый сквознячок между строк - откуда-то прямо из вечно болящего за нас сердца. Такие сердца не умирают - даже когда перестают биться.

_Николай Забелкин и мама моя Людмила Павловна
Москва

ОТВЕТ АВТОРА

"Ваши письма обращены к Чехову и Экзюпери..."

Дорогие друзья!

Для меня эти письма - большая радость, но я понимаю: они лишь адресованы мне. А обращены они к Чехову и Экзюпери. Если бы у наших читателей были их адреса, они бы написали им напрямую.

Мне же эти письма говорят о том, что все мы бесконечно устали от разговоров на злобу дня. Эта злоба и нас делает злыми. А главное - она как механическая дробилка измельчает нашу единственную жизнь.
Как запретное стихотворение Пастернака вернуло советским людям светлый праздник

Я видел недавно такую дробилку в сквере у нашего дома. Упавшее после урагана дерево рабочие пилили и заталкивали в прожорливую дробилку. А с другой стороны вылетали опилки.

Мы не хотим быть опилками информационного века, придатками технологий, как наши деды и прадеды не хотели становиться щепками и винтиками. И тут нам в помощь Антон и Антуан, Чехов и Экзюпери - великие индивидуалисты, ставшие великими альтруистами.

Незадолго до гибели Экзюпери писал одному французскому генералу: "Весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство... Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо..."

Ваш Дмитрий Шеваров

Темы дня:
#писатели
#Отклик Родины
#Антон Чехов
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