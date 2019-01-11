Уважаемая редакция!

Прочитал в девятом номере за 2018 год прекрасную статью Елизаветы Пинахиной "Федор Васильев: Я весь превращался в молитву..." и вспомнилась необычная презентация репродукции картины художника.

Мои родители, оба урожденные крымчане, с 1932 по 1957 год скитались по авиационным гарнизонам от Хабаровска до Бухареста. После войны отец служил в Туркестанском военном округе. Жили мы в городе Мары. Однажды мама поехала на экскурсию к гробнице Султана Саджары. Ехали в кузове грузовой машины, на обратном пути в местечке Байрам-Али сделали остановку.

Женщины зашли в магазин культтоваров. И вдруг мама видит что-то родное: картина Федора Васильева "В Крымских горах". Она тут же купила ее. По возвращении домой по коммутатору обзвонила всех друзей, пригласила на чебуреки. Слово "презентация" она в ту пору не знала. Вечером весь командный состав дивизии вместе с женами наслаждался крымскими чебуреками, с интересом рассматривал картину с крымским пейзажем и при этом каждый вспоминал свою родину.

В 1957 году мои родители вернулись в Крым. Прошло много лет с тех пор, как они ушли из жизни, а картина Федора Васильева, которая уже стала семейной реликвией, бережно перевезенная в Крым из Туркмении, по-прежнему висит на самом почетном месте.

_Владимир Поляков, доктор исторических наук.

Симферополь