Почему исчезли звезды с танка "Мать-Родина"

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Прочитал материал "Танк "Мать-Родина" ("Родина" N12 за 2017 год - Ред.) и понял, что точку в истории ставить рано.

Меня призвали в армию в 1958 году. Уже младшим сержантом прибыл в 81-й мотострелковый полк, который дислоцировался в немецком городе Эберсвальде. Там меня и назначили командиром танка "Мать-Родина". Мы любили и лелеяли его. Когда приходила комиссия во главе с генералом, то он доставал носовой платок, проводил им по лобовой броне, и на платке не было ни пылинки.

Сохранилась фотография, как выезжаем на учения. Это в районе Магдебурга, там мы отрабатывали подводное вождение танков через Эльбу. Я сижу справа, рядом со мной стоит банка немецкого варенья, которое не входило в солдатский паек. Его я покупал за свои деньги, поскольку командиру танка платили 30 марок, а 8 рублей шли на книжку в СССР.

Демобилизовался в 1962 году. А в 1965 году мой танк установили на постамент при воинской части, по поводу 20-летия Победы. Через много лет стал искать его и узнал, что он поставлен на вечную стоянку в Саратове. Нынче на День танкистов съездил туда - и был ошарашен. На стволе нет ни одной звезды, а на моей фотографии их 17 - по числу уничтоженных фашистских танков и САУ!

Может, их закрасили? Но тут и другое не сходится. Посмотрите внимательно на мой снимок - я ногами упираюсь в скобу. А на саратовском танке этой скобы нет. Допустим, ее срезали. Но ведь нет никаких следов.

Может быть, танк на саратовском постаменте вовсе не из Эберсвальде?

Мне скоро 80 лет, но пока есть силы, буду искать истину. Помогите мне в этом!

_С уважением, Виктор Данильченков, ветеран 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. Смоленск

ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

"ЗВЕЗДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАКРАСИЛИ"

По просьбе "Родины" ветерану ответил военный исследователь Виктор Толстых:

- На саратовском танке следов от поручней, звезд и букв (их несколько раз меняли - то накладные, то нарисованные) действительно не видно, но так было не всегда. Мои коллеги в свое время даже скребли ножами ствол в поисках звезд. Но как объяснили реставраторы, краска лежала во много слоев, по этой причине обнаружить что-то не представилось возможным. В конце концов, от этой затеи отказались, тем более что сравнить номер корпуса все равно не с чем - формуляр танка утерян, а документы техчасти полка вряд ли будут скоро рассекречены.

А вот с заводской маркировкой башни все оказалось не так печально.

В 2012 году немецкий товарищ прислал фотографию танка "Мать-Родина", сделанную в 1993 году на станции Нидерфинов перед отправкой в Советский Союз. Увеличив изображение, нам удалось прочесть заводскую маркировку на корме башни (в районе правой оконечности кормового поручня). Маркировка совпадает с той, что на башне танка, установленного в Саратове! И это позволило окончательно и бесповоротно идентифицировать "Мать-Родину".

Хочу через редакцию обратиться к Виктору Ивановичу Данильченко, с которым лично знаком: не волнуйтесь, это ваш танк.