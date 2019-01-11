Третьяковка встречает Новый год удивительной выставкой

В главном здании Государственной Третьяковской галереи открылась графическая выставка "Арлекины Серебряного века", посвященная юбилею живописца и графика Константина Сомова (1869-1939). Экспозиция включает три персональные выставки - К. Сомова, Н. Сапунова и С. Судейкина, объединенные темой Арлекина. Персонаж комедии дель арте - метафора, воплотившая дух времени.

Образ Арлекина у каждого свой. У Николая Сапунова (1880-1912) он приобретает национальные черты. Сергей Судейкин (1882-1946) отождествлял с Арлекином самого себя. В творчестве Константина Сомова карнавальные сцены - способ воспарить над действительностью.

"Выдумывай мир! Твори реальность!" - фраза из романа Владимира Набокова "Смотри на Арлекинов!" стала лейтмотивом экспозиции. Зритель погрузится в хрупкий, как пыльца на крыльях бабочки, ускользающий, прекрасный мир, которому суждено вскоре исчезнуть навсегда.

На выставке представлено более 200 экспонатов. Интерес к проекту огромный. Даже показ для журналистов прошел при сверханшлаге. Смотрите на Арлекинов!

Выставка продлится до 19 мая 2019 года по адресу: Москва, Лаврушинский переулок, 10, залы 49-54.