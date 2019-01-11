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Создатель "Зловещих мертвецов" анонсировал свой новый фильм ужасов

Новости
    11.01.2019, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: vimeo.com Фото: vimeo.com
Фото: vimeo.com

59-летний американский режиссер, сценарист и продюсер Сэм Рэйми, известный по одному из главных хоррор-культов "Зловещие мертвецы" и эпичной трилогии "Человек-паук", подступается к новому фильму ужасов.

Как сообщает THR, Рэйми выступит продюсером "жуткого хоррора", в основу которого ляжет призовая пятнадцатиминутная короткометражка испанца Анхеля Гомеса "Позади", вышедшая в 2016-м. По сюжету которой женщину и ее дочь терроризирует зловещая "потусторонняя сущность".

Сопродюсером адаптации станет давний соратник Рэйми Роберт Таперт. Гомес вернется в кресло режиссера и при поддержке Зака Олкевича ("И гаснет свет…") потрудится над расширенной версией сценария.

Мероприятие развернется под крылом компании Рэйми Ghost House Pictures ("Проклятие", "Зловещие мертвецы: Черная книга", "Затащи меня в ад").

По срокам данных пока нет.

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