Трейлер: "Бархатная бензопила" - арт-хоррор от создателя "Стрингера"

Хищные обезьяны, андроид-убийца на костылях и горящие водители в трейлере арт-хоррора от Netflix "Бархатная бензопила".

Свежая работа от автора "Стрингера", сценариста и режиссера Дэна Гилроя с безупречным названием "Бархатная бензопила" сверкает сюрреалистической сатирой на мир галерей и блестящими перевоплощениями Джейка Джилленхола и Тони Коллетт.

Гилрой на этот раз обращается к альтернативным страхам и гротескным проявлениям современного искусства. В центре сюжета оказывается внезапно обнаруженная коллекция работ неизвестного художника, которую охраняют загадочные загробные силы. Целый ряд ценителей искусства сражается за то, чтобы продать эти работы подороже, но такое поклонение Золотому тельцу выходит им кровавым боком.

Само словосочетание "бархатная бензопила" имеет сексуальную коннотацию и отсылает к куннилингусу. В картине играет сын Билла Пэкстона Джеймс, с отцом которого режиссера связывали дружественные отношения и который, помимо актерского вклада, написал для картины две композиции.

Гилрой подчеркнул, что основное вдохновение для ленты он черпал в творчестве Роберта Олтмена, в частности, в его фильме "Игрок".

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Джон Малкович, Тони Коллетт, Наталия Дайер, Зэйв Эштон, Том Стерридж, Билли Магнуссен и Давид Диггс.

Премьера состоится 1 февраля на Netflix.