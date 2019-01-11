В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова

Кирилл Бек-Назаров, сын режиссера Амбарцума "Амо" Бек-Назарова, основоположника национального армянского кинематографа, найден мертвым в центре Москвы - в Тверском районе.

Как передает РЕН ТВ, мужчина, которому было 84 года, умер в своей постели в ночь на 10 января "естественной смертью".

Амбарцум Иванович Бек-Назаров (настоящая фамилия - Бекназарян) родился в 1891 году, умер в 1965-м. Режиссер, сценарист, актер, писатель и профессиональный спортсмен (французская борьба). Народный артист Армянской ССР, лауреат Сталинской премии 1941 года. В 1966-м его имя было присвоено киностудии "Арменфильм".

В годы Первой мировой войны получил известность как "звезда" российского немого кино, снявшись в более чем семидесяти картинах. Создатель первого армянского художественного фильма "Намус", вышедшего в 1925-м. Далее снял более двадцати игровых и документальных лент, среди которых "Человек с орденом", "Давид Бек", "Девушка Араратской долины", "Насреддин в Ходженте, или очарованный принц".

"Намус" ("Честь") - драма, экранизация одноименного романа Александра Ширванзаде. Ее действие происходит в середине XIX века в Азербайджане, являясь кавказской версий версией "Ромео и Джульетты".