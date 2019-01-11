В Египте оценили превосходство Т-90МС над M1A1 Abrams

Отмечается, что эта модификация прошла существенную доработку всех элементов конструкции, при этом продолжая оставаться более компактной по сравнению с западной техникой. Это снижает вероятность обнаружения "девяностого" на поле боя. Также предприняты меры по изоляции части боекомплекта, что положительно будет влиять на выживаемость экипажа.

На танке имеется система кондиционирования воздуха и вспомогательный энергоагрегат, позволяющий системам функционировать после выключения двигателя.

Высоко оценивается система управления огнем "Калина" с автоматическим сопровождением целей, панорамным прицелом командира, способным работать в режиме "охотник-стрелок". Отмечается, что подобное устройство имеется на американском М1А2.

Новой для египтян является возможность применения 125-мм пушкой противотанковых управляемых ракет, также способных уничтожать вертолеты.

В тексте упоминается, что танк оборудован дистанционно управляемым зенитным пулеметом. Если раньше калибр применяемого оружия был 7,62 мм, то сейчас уже 12,7 мм.

Машина оборудована системой оптико-электронного подавления, способного эффективно нейтрализовывать высокоточное оружие противника. Возможна установка комплекса активной защиты.

Отмечается, что Т-90МС по многим своим возможностям обладает преимуществами над выпускаемым в Египте в настоящее время по американской лицензии танком М1А1. Хотя не исключается, что у Abrams есть довольно-таки значительный потенциал для модернизации.

Учитывая, что в сухопутных войсках АРЕ по-прежнему остается много устаревших Т-55 и Т-62, лучшего варианта, чем Т-90МС, египетским военным не найти.