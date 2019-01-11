Зачем Вьетнаму российские истребители пятого поколения Су-57

Намерение Вьетнама приобрести 12 российских истребителей пятого поколения Су-57 подвигло экспертов проанализировать военный потенциал стран Юго-Восточной Азии. Аналитики считают, что новейшие самолеты сделают вьетнамские ВВС одними из сильнейших в регионе.

"Поскольку во Вьетнаме не хватает систем предупреждения и управления в воздухе (AWACS), таких как A-50, усовершенствованные датчики Су-57 обеспечат беспрецедентный уровень ситуационной осведомленности. Дальность и высота полета самолета над уровнем моря сделают его отличным истребителем для патрулирования спорного Южно-китайского моря, где военное присутствие Китая значительно выросло", - считают обозреватели издания Military Watch.

Истребитель Су-57, вооруженный дальнобойными ракетами Р-37 с диапазоном 400 километров, сможет бросить серьезный вызов китайскому превосходству в воздухе.

Кроме того, большой ударный потенциал Су-57 может позволять оснащать их разрабатываемыми гиперзвуковыми баллистическими ракетами Х-47M2 "Кинжал". Новые ракеты гораздо эффективней устаревающих вьетнамских ракет типа "Скад". Новая ракета летит к цели на 10-кратной скорости звука, а высокая маневренность и точность делает ее "очень смертоносной в качестве тактической ударной платформы" и практически неуязвимой для перехвата средствами ПРО. Гиперзвуковые ракеты могут поражать не только наземные военные объекты, но и корабли противника, в том числе способны вывести из строя даже самые большие авианосцы с одного удара.

По мнению экспертов, к приобретению российских Су-57 Вьетнам также подталкивает намерение Сингапура заменить стареющий флот истребителей F-16 на американские стелс-самолеты F-35A.