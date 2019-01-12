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Актера из "Шоу ужасов" обвинили в серийном сексуальном терроре

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    12.01.2019, 17:37
Текст:   Олег Усков
Кадр из сериала "Доктор Блейк". Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала "Доктор Блейк". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Доктор Блейк". Фото: kinopoisk.ru

Очередным объектом обвинений в сексуальных домогательствах стал 53-летний австралийский актер, музыкант, певец и композитор Крейг Маклахлен.

Как передает Sky News, артист предстанет перед судом по обвинению в ряде эпизодов аморального поведения и попытках совершить преступление сексуального характера, предположительно имевших место в 2014 году, когда музыкант работал над постановкой мюзикла "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (Rocky Horror Show) в Сиднее.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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К такому выводу пришел Комитет по расследованию секс-преступлений и преступлений против детства. Всего актера обвиняют по десяти эпизодам предполагаемых непотребств. Судебные слушания назначены на 8 февраля в Мельбурне.

Сторона Маклахлена - его пресс-агент - выдвинутые претензии отрицает и заверяет, что клиент намерен свою невиновность "отстаивать энергично"

Крейг Маклахлен родился в 1965 году в Сиднее. Сниматься начал в середине восьмидесятых - с "мыльных опер" "Сыновья и дочери" и "Соседи". Всего на счету актера более сорока ролей в кино и на ТВ, включая сериалы "Доктор Блейк" (титульная роль), "Не та девушка", "Под водой", "Неземной сёрфинг", "Дочери Маклеода", "Морская полиция: Лос-Анджелес".

Недолго (год) был женат на актрисе Рэйчел Френд (Венди из "Отвязных каникул"), с которой работал на "Соседях", главной кузнице австралийских телевизионных кадров, где она сыграла на протяжении почти двухсот эпизодов Бронвин Дэвис. 

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