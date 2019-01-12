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Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой

Наше кино
    12.01.2019, 15:01
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

57-летний советский, российский шоумен, телеведущий, актер, певец, режиссер, сценарист и продюсер Александр Цекало подтвердил, что развелся с супругой, 34-летней Викторией Галушкой, сестрой Веры Галушки, певицы и актрисы, выступающей под псевдонимом Брежнева.

Как пишет KP.RU, в эти новогодние праздники основатель продюсерской компании "Среда" был замечен на улицах Рима и Барселоны в обществе "молодой интересной девушки".

Издание неоднократно обращалось к Александру за комментариями по поводу произошедших в его личной жизни изменений, но артист каждый раз "вежливо отказывал".

Фото: kinopoisk.ru
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Но, наконец, бастион пал, и Цекало, дабы "исключить нелепые домыслы", всё-таки всё разъяснил. Заявив, что, поскольку он "официально разведен и свободен", слово "любовница" по отношению к его новой спутнице "неуместно и оскорбительно".

"Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера", - говорит Александр. Добавляя, что пара уже обручена и у них "будет семья".

"Любовь - это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", - наставительно заключил продюсер.

Александр Цекало родился в 1961 году в Киеве. Со своей второй супругой, Лолитой Милявской, выступал в составе кабаре-дуэта "Академия". Пара развелась в 2000-м году. Виктория Галушка, младшая сестра Брежневой, и Цекало непублично сочетались браком в 2008 году.

Как актер снялся в фильмах "Тень, или Может быть, всё обойдется", "А спать с чужой женой хорошо?!", "Не все дома", "Ландыш серебристый". Продюсер и автор идеи трилогии "Гоголь".

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