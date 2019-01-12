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12.01.2019 15:12
Рубрика: Культура

Чем занят в день рождения кумир миллионов Раймонд Паулс

Текст: Юрий Сизов
Праздничный день именинника расписан заранее. За чашкой любимого кофе с перерывами на рабочие будни планирует встречать свой 83-й день рождения легендарный маэстро. А для латвийских поклонников этого одаренного композитора и музыканта в рижском концертном зале Daile 12 января прозвучит музыка Раймонда Паулса и голос актера и певца Дауманта Калниньша, уже сообщили новостные порталы.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Жанровый портрет народного артиста СССР часто возвращает автора этих строк к достойным откровениям Фаины Оржеховской - польского биографа Шопена: "Люди, с детских лет приученные к музыке, не могут быть грубыми и жестокими, музыка более, чем другие искусства, смягчает нравы". Разве вслушиваясь в незабываемые мотивы "Долгой дороги в дюнах" можно усомниться в корректности сказанного. Ведь замечание искусствоведа, как принято говорить, - в молекулу десятки!

Фото: youtube.com/ Octavian
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Наш музыкальный мир на изломе веков трудно представить без шедевров внешне флегматичного, а на самом деле - похожего на дышащий вулкан нотных страстей, композитора. Его лирические мотивы рождены во многом и из ранней увлеченности джазом.

Кстати, и сам Раймонд Волдемарович любил повторять, что на джазе он вырос. А существенную поддержку и помощь в официальном признании его как джазмена оказал известный в стране музыковед и пианист Петр Печерский. Бетховенская шевелюра этого солидного профессора консерватории и его мефистофельский профиль на концертах в филармонии постоянно напоминала в нем демона музыкальных страстей. Именно прозорливый педагог и написал в далеком в 1967 году, признавался позже маэстро, о его импровизаторском даре, о чувстве гармонии, одухотворенном и нервном ритме, технике октавы и аккорда, разговорных интонациях мелодий.

Любил вспоминать маэстро и свои студенческие годы, когда вместе с друзьями исполняли мелодии из "Серенады солнечной долины", в которых покорял своей игрой великолепный оркестр Глена Миллера. Нот не было, музыканты записывали, слушая радио, по памяти. А потом цензура стала давить, появились даже плакаты: "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". И только в наступившем тысячелетии ЮНЕСКО стало под силу подвести черту под этим уникальном явлением, объявив джаз искусством, способствующим "миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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А тогда, в середине прошлого века композитор на время отошел от этого музыкального жанра, о чем с сожалением вспоминает. Возможно и потому, что джаз - это генетический код музыканта, а прелесть джаза - в неутихающей импровизации, уловить которую - уже божий дар, недоступный многим музыкантам, которые считают себя великими. "Слушал как-то запись двух скрипачей с мировым именем - Иегуди Менухина и Стефана Граппелли. Менухин не знает технических проблем. Граппелли же был силен подходом к скрипке как к джазовому инструменту. А вместе они создают совершенно новую интерпретацию музыки", - поделился своими впечатлениями Паулс.

Своими идолами в мире джаза маэстро по-прежнему считает Оскара Питерсена и Эрла Гарднера, манеру игры которых и старается копировать за роялем. Можно ли научиться импровизации? - удивляется он. Многие думают, что импровизация - играй, как хочешь. Нет, есть гармоническая основа темы, от которой ты уйти не имеешь права, и на этой гармонии, на этом основном мотиве ты должен строить импровизацию. А это уже божий дар, у нас таких мало.

Удивительно, что при своей увлеченности джазом, маэстро считает себя академистом и консерватором, поклонником романтической музыки Петра Чайковского. Кто самый популярный в мире из русских композиторов, задается вопросом маэстро и отвечает: "Конечно, Чайковский, а рядом с ним - великолепный Рахманинов". Паулс всегда считал себя наследником и представителем русской пианистической школы.

Встречи с символами эпохи тоже по-своему символичны. Вот и с Раймондом Паулсом в последний раз мы пожимали друг другу руки в осыпанном звездной мишурой "Вернисаже". В этом популярном рижском клубе, принадлежащем маэстро в начале века, проходила новогодняя встреча очередного тысячелетия. И тогда хотелось верить, что впереди у соседних государств новые горизонты открытых диалогов и сотрудничества, культурного обмена и открытия новых имен, которые как россыпи янтаря царствовали в те годы на конкурсе "Новая волна".

"Когда политика начинает играть свою роль, запрещать российским звездам въезд в страну, это плохо. К сожалению, такое сейчас время. Ищем везде оккупантов и шпионов", - с тоской признавался не так давно прославленный кумир миллионов. 

Культура Музыка
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