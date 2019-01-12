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Рубрика: В мире

ЦИК отказал в регистрации двум претендентам на пост президента Украины

Виталий Велидченко и Сергей Фаренюк не смогут участвовать в выборах президента Украины. Центральная избирательная комиссия в пятницу, 11 января, отказала им в регистрации в качестве кандидатов.

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"Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюк в регистрации кандидатами на пост президента Украины", - сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.

На данный момент в качестве кандидатов зарегистрировано пять человек. Это бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, член партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, экс-глава СБУ и лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовой и профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов Виталий Скоцик, передает РИА Новости.

Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

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