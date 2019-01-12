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12.01.2019 04:22
Рубрика: В мире

Двухэтажный автобус сбил людей на остановке в Оттаве

Три человека погибли и 23 пострадади в ДТП с участием двухэтажного рейсового автобуса на западе канадского города Оттава. Транспортное средство врезалось в остановку, где находились люди.

Фото: пресс-служба МВД по Приморскому краю
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На место происшествия прибыли 30 карет скорой помощи, полицейские и спасатели. Четырнадцать госпитализированных находятся в критическом состоянии, еще 11 в тяжелом. Известно, что автобусом управляла женщина. Она задержана.

Других подробностей шеф городской полиции Шарль Бордело сообщать не стал. По факту аварии начато расследование. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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