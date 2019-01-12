Экипаж "КамАЗ-Мастер" первым пересек экватор "Дакара"

Привычная даже для рядового драйвера фраза "маршрут построен" для мировых оптимистов "Дакара-2019" в песчаных перуанских дюнах, в уходящую за горизонт вторую новогоднюю неделю, означал предстартовую готовность 11 января в Такне и Мокегуа к пятому марафонскому этапу авторалли. Судя по карте маршрута, он, не нарушая местных традиций, опять колесит по пескам и дюнам, гравийным дорогам вдоль побережья.

Так что еще одно усилие воли, профессионального куража, разворот на 180 градусов, и пилоты мирового автопрома вместе с результатами судейской бригады получат, наконец, в Арекипе заслуженный "сертификат" на долгожданный субботний отдых на бивуаке второго по величине города Перу.

Правда, вряд ли экипажам удастся в этот день насладиться игрой солнечных зайчиков на белоснежных фасадах и торцах его уютных улиц, оценить пронзительные силуэты монастыря Святой Каталины или сделать селфи на фоне радуги брызг от фонтанов на Оружейной площади.

Хотя парящие над пропастью в каньоне кондоры и снежная вершина бессмертного вулкана Эль-Мисти навсегда останутся в памяти визитной карточной этого удивительного открытия испанских конкистадоров. Здесь уже несколько веков на высоте двух тысяч метров жители наслаждаются круглый год комфортной летней температурой и ярким солнцем.

Но как в шутку обронили сами герои ралли, им в эти дни "не до грибов". Хлопоты по реабилитации своих железных коней будут на бивуаке рутинной, но от этого не менее ювелирной работой для каждого оставшегося в зачетном листе экипажа.

К счастью, камазовские экипажи накануне прошли 351-километровый спецучасток без особых проблем. Андрей Каргинов, победитель четвертого этапа, как стало известно из источников в команде, пробил на пути в победе два колеса, вдобавок повредил диск, и добирался экипаж на постоянной подкачке. Но небольшие потери времени в мягком песке не превысили полутора минут. Случались и не слишком драматичные конфликты с навигацией, которые тоже косвенно отразились на результате. Но высший пилотаж помог преодолеть весь пакет дополнительных нагрузок.

Правда, впереди еще шесть напряженных дней, и каждый этап, убежден глава российской команды камазовцев, семикратный победитель "Дакара" Владимир Чагин, может внести коррективы. "История доказала, что даже с полуторачасовым отставанием в начале ралли экипажи заходили на подиум. Пока рано успокаиваться, но надеемся, что все будет в порядке", - аккуратно постарался понизить градус эмоций прославленный пилот в пятничном интервью пресс-службе команды.

Уверенность в своих пилотах не подвела Чагина и на этот раз. Первым финишную прямую пятого этапа пересек 11 января экипаж "КамАЗ-Мастера" Эдуарда Николаева. Он преодолел спецучасток длиной 450 км за 5 часов 53 минуты и 33 секунды. А дружина Дмитрия Сотникова, которая накануне занимала шестую позицию, пришла на этот раз к финишу второй. Машина Андрея Каргинова - четвертой.

Оправдываются и словам белорусского пилота Сергея Вязовича, который накануне заявил, что "удача вновь вернулась к команде". Если ветеран "Дакара", стартовав на четвертом этапе с 20-й позиции, сумел финишировать в четверг только четвертым, то пятница принесла его экипажу почетное третье место. Как известно, его коллега по команде Александр Василевский занял накануне только 12-ую строку в судейском протоколе, преодолев маршрут за 4 часа 46 минут. А третий белорусский экипаж, которым управлял Алексей Вишневский, из-за технических сложностей финишировал только 14-ым.

Стоит напомнить, что сенсаций четвертого этапа назвали в пресс-руме "Дакара" победу 27-летнего уральского пилота на мотовездеходе Сергея Карякина. Он опередил испанца Херарда Фарреса Гуэлла на 11 с половиной минут. Замыкающий топ-3 чилиец Родриго Хавьер Морено Пьяццоли проигрывает ровно полчаса. Так что теперь именно Карякин, с долей осторожного оптимизма еще вчера допускали обозреватели, может претендовать на роль фаворита гонки в своем классе.

Но пятый этап подтвердил житейскую мудрость, что еще не все сюрпризы перуанских серпантинов открыты для освещения. Стало, в частности, известно, что и о лидерстве уральского спортсмена на время придется забыть, правда, пока не понятно, по какой причине он потерял время на последней трассе.

Сам российский пилот, комментируя на днях свой путь к заветному олимпу, утверждал, что именно на марафонских этапах главная задача не попасть на большой ремонт. "На бивуаке нам помогли участники ралли перевернуть машину, чтобы произвести замену деталей. Именно на спецучастках и проявляется настоящий дух "Дакара", - цитировала Карякина пресс-служба команды.

И таких примеров профессиональной выручки на трассе - не один и не два. Южноафриканский гонщик на внедорожнике Джиниэл де Вильерс тоже пришел на помощь своему партнеру по команде Бернхарду тен Бринке. Его экипаж больше часа помогал коллеге восстановить автомобиль, у которого была сильно повреждена задняя подвеска. Именно "благодаря помощи Джиниэла де Вильерса и его штурмана Дирка ван Цитцевица экипажу удалось продолжить путь к цели", - говорится на официальном сайте тен Бринке.

Кстати, в классе внедорожников по итогам четвертого этапа вырисовывается знакомый сценарий: в лидерах два именитых соперника - катарский пилот Нассер Аль-Аттия и француз Стефан Петерансель. Накануне они стартовали вторым и первым, но это не помешало обоим проехать быстрее всех. Аль-Аттия быстро догнал "Петера" и комфортно пристроился за ним. Проверенная веками спортивная тактика и принесло ему победу с преимуществом в две минуты. Насер, судя по настроению, в целом доволен четвертым этапом, хотя и признает, что, вероятно, есть машины и побыстрее. "Но впереди ещё долгий путь, время покажет", - резонно предупреждает себя и других опытный пилот.

А французский гонщик Стефан Петерансель, который в генеральной классификации стоит на второй позиции, уступая девять минут Насеру Аль-Аттие, был на этот раз удручен состоянием трассы и атакующим действием "феш-феша". Так гонщики обычно именуют мелкую пыль, которая похожа то ли на косметическую пудру, а точнее на сухую цементную смесь. "Это ужасно: она проникает внутрь автомобиля, ты ничего не видишь. Из-за этого возникли сложности с навигацией. И это еще при том, что мы уходили со старта первыми, и трасса была не окончательно уничтожена. А вот тем, кто стартовал вперемешку с грузовиками, пришлось хуже всех".

Французский гонщик признает, что во второй день он допустил большую ошибку, и рад, что уже через сутки исправил ее. Он не уверен, что пока следует концентрироваться только на его борьбе и Нассера. Рядом идет целая группа достойных кандидатов на "золотого бедуина". Так что острие спортивной атаки еще впереди.

Это доказал и пятый этап мотогонки. Спецучасток у двуколесных "джигитов" составлял в пятницу 345 километров. Первым на финише чествовали французского мотогонщика Ксавье де Султре, которому уже аплодировали и за победу на третьем этапе. Но вскоре появилась информация, что майка лидера переходит к британскому гонщику Сэму Сандерленду. Судейская бригада приняла решение компенсировать Сэму десять минут, потерянные им во время спасения попавшего в беду гонщика, и объявила британца окончательным победителем спецучастка.

Как уточняют официальные источники соревнования, в ходе гонки Сэм остановился, чтобы помочь португальскому пилоту Гонсалвешу, который "упал, повредив руку и получив травму головы". Сандерленд оказал ему первую помощь, за что после финиша ему и компенсировали утраченные минуты. А формальный победитель этапа Ксавье де Султре переместился на вторую позицию. Третье место по итогам этапа отстоял австриец Матиас Валькнер. Правда, лидерство в общем зачете пока сохраняет американец Рикки Брабек.

Не обходят стороной участников ралли и типично городские транспортные приключения. Пятикратный чемпион "Дакара" француз Сириль Депре едва не задавил российскую мотогонщицу Анастасию Нифонтову во время четвертого этапа ралли-марафона. Об этом спортсменка написала на своей странице в соцсетях.

"Немного пострадал мотик, но на скорость это не повлияло. Депре при этом сам перепугался до жути и еще несколько минут прыгал вокруг меня". Кстати, Анастасия Нифонтова и Дмитрий Агошков, которые продолжают бороться в категории Original by Motul, без особых проблем завершили спецучасток и пятого этапа.

С упорством закаленного в гонках профессионала, констатируют обозреватели ралли, не уступает лавры победителя после успеха на предыдущем этапе знаменитый аргентинский асс Николас Кавильяссо. Он уверенно продемонстрировал свой триумф на пятом этапе в зачете квадроциклов. Стремительной тенью героя дня смотрелся и его соотечественник Жеремиас Гонсалес Фериоли, пришедший на финиш вторым. Еще один аргентинский "наездник" - Густаво Галлего - стал третьим укротителем марафонского рейда на квадроциклах.

Смена лидера в классе внедорожников на пятом этапе привела к победе французского гонщика Себастьена Лёба. А второе место закрепил за собой катарский пилот Нассер Аль-Аттия, третьим героем дня назван судейской бригадой испанский спортсмен Нани Рома. Комментаторы ралли полагают, для катарца вторая ступенька почета очень важна, прежде всего, для продолжения борьбы в общем зачете, в котором его основной конкурент из Франции Стефан Петерансель отстает на 16 минут.

А в субботу, 12 января, как уже сообщал "СОЮЗ", всех участников ралли ждет первый свободный день в гостеприимной перуанской Арекипе. Но касается это в первую очередь пилотов, поскольку механикам, увы, предстоит колдовать над машинами, чтобы подготовить их к очередной пятерке этапов. Кстати, старт шестому намечен на воскресенье по маршруту Арекипа - Сан-Хуан-де-Маркона.