Конькобежец Елистратов выиграл "бронзу" ЧЕ на дистанции 1500 м

Российский конькобежец Семен Елистратов стал бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в голландском Дордрехте. Наш спортсмен занял третье место на дистанции 1500 метров.

Его время в финальном забеге составило 2:13,740 секунды. Выше него оказались двое представителей Венгрии - победителем стал Лю Шаолинь Сандор (2:13,579), а второе место занял его брат Лю Шоан.

Совсем немного отстал от Елистратова еще один россиянин, Денис Айрапетян. Он занял четвертое место со временем 2:13,896 секунды.