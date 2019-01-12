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12.01.2019 11:36
Рубрика: Спорт

Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Малкин помог своей команде результативно обыграть на выезде "Анахайм" - 7:4. Россиянин заработал четыре очка, забросив шайбу и сделав три результативные передачи. Год в ворота "Дакс" стал для него 14-м в сезоне, в общей сложности он набрал 49 очков (14+35).

Отметим, что хозяева вели после первого периода со счетом 3:0. Именно Малкин в дебюте второй 20-минутки размочил счет, после чего игра пошла по иному сценарию и закончилась итоговой победой гостей. Это поражение стало для "Анахайма" десятым подряд.

Минувшей ночью состоялся еще ряд игр. Из них стоит выделить домашнее противостояние "Калгари" с "Флоридой". В составе гостей голом отметился Евгений Дадонов, но это не спасло его команду от поражения со счетом 3:4.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Евгений Малкин
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