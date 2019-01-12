Марш против социального и национального неравенства проходит в Риге

"Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ! Мы решаем!", "Школа без знаний - фабрика рабов", - под такими лозунгами в Риге проходит протестная акция против социального и национального неравенства, организованная Русским союзом Латвии. В ней приняли участие несколько сотен человек, сообщает портал rus.tvnet.lv.

Марш начался на Домской площади, затем манифестанты направились к Рижскому замку и Сейму. В первых рядах шествовали лидеры РСЛ Татьяна Жданок, Мирослав Митрофанов, а также Александр Гапоненко, против которого латвийские правоохранительные органы инициировали ряд дел.

Активисты призвали присоединиться к акции всех, кто хочет выразить несогласие с национальной и социальной политикой властей и потребовать изменений. В обращении РСЛ говорится, что опыт протестного движения во Франции и в других европейских странах показывает, как много может добиться разгневанный народ. У рижан есть еще больше оснований для недовольства, чем у парижан.

"Сегодня на нашем митинге и шествии я надеваю желтый жилет, многие также пришли в жилетах. Если власти не будут прислушиваться к народу, каждый раз во время последующих акций все придут в этой новой униформе общеевропейского протестного движения", - заявил Мирослав Митрофанов.

Участники акции выступили против реформы образования, нацеленной на перевод школ на латышский язык. Тем самым, как отмечалось, создаются предпосылки для расслоения общества на элиту, получающую системное образование, и чернорабочих и прислугу. Кроме того, манифестанты подвергли критике введение правительством новых налогов и рост цен на продукты питания, электричество и другие товары и услуги.