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12.01.2019 03:02
Рубрика: В мире

Мексиканцы начали перекрывать дороги из-за нехватки бензина

Первые уличные протесты начались в Мексике из-за проблем с бензином. Около ста человек перекрыли движение по оживленной магистрали в районе аэропорта . Еще одна группа манифестантов появилась на одной из дорог в штате Мехико.

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Напомним, в последние дни на многих АЗС в Мексике просто нет топлива. А там, где оно есть, выстраиваются длинные очереди из желающих заправить свои автомобили. Многие приезжают глубокой ночью.

Ранее в рамках борьбы с незаконными врезками власти страны остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам. На АЗС топливо доставляют цистернами. Кроме того, на все НПЗ были введены войска.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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