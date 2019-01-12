Мексиканцы начали перекрывать дороги из-за нехватки бензина

Первые уличные протесты начались в Мексике из-за проблем с бензином. Около ста человек перекрыли движение по оживленной магистрали в районе аэропорта . Еще одна группа манифестантов появилась на одной из дорог в штате Мехико.

Напомним, в последние дни на многих АЗС в Мексике просто нет топлива. А там, где оно есть, выстраиваются длинные очереди из желающих заправить свои автомобили. Многие приезжают глубокой ночью.

Ранее в рамках борьбы с незаконными врезками власти страны остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам. На АЗС топливо доставляют цистернами. Кроме того, на все НПЗ были введены войска.