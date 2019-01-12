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12.01.2019 15:26
Рубрика: В мире

Подготовлен план по активизации сотрудничества между ЕС и РФ на 2019 год

Текст: Александр Саможнев
Восточный комитет немецкой экономики подготовил план по активизации сотрудничества Евросоюза и России на 2019 год. "После потерянного десятилетия в отношениях ЕС с российской стороной с обоюдными представлениями о растущей угрозе, наступило время вновь разработать общую, перспективную повестку дня", - говорится в документе.

Эксперты предложили пятнадцать стратегических направлений взаимодействия в интересах всех стран-членов ЕС и России, которые должны способствовать экономическому росту, развитию кооперации и улучшению двусторонних отношений. Речь, в том числе, идет об обеспечении роста производительности труда, расширении среднего бизнеса, внедрении цифровой экономики, реализация мер по защите климата, исследовании Арктики и космического пространства, а также об обеспечении снабжения электроэнергией и сырьем.

Фото: REUTERS/ Carlo Allegri
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Представители Комитета полагают, что "во всех указанных областях совместно могут работать над поиском решений современные, инновационные компании из ЕС и России, повышая тем самым значительно свою международную конкурентоспособность".

Для более тесного сотрудничества между ЕС и Россией необходимо создать соответствующие рамочные условия, полагают эксперты. Для этого нужно устранить взаимные торговые барьеры, визовые ограничения, укрепить ВТО и создать общее  европейское экономическое пространство. Очень полезно было бы также возродить  ежегодные саммиты ЕС и России, возобновить другие приостановленные форматы диалога, такие как, например, российско-германские правительственные консультации, считают составители плана.

Особо отмечается, что политические разногласия, которые привели к обоюдным санкциям, негативно влияют на экономику, создают неуверенность у бизнеса. Предприниматели должны полагаться на соблюдение права и закона. На фоне существующей неопределенности некоторые европейские фирмы покинули Россию. Но подавляющее большинство остается верным российскому рынку и верит в позитивное будущее. "Эти компании образуют сильный и остающийся жизнеспособным мост между Западом и Востоком", - подчеркивает Восточный комитет немецкой экономики.

В мире Европа Россия и Евросоюз
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