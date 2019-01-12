Подготовлен план по активизации сотрудничества между ЕС и РФ на 2019 год

Эксперты предложили пятнадцать стратегических направлений взаимодействия в интересах всех стран-членов ЕС и России, которые должны способствовать экономическому росту, развитию кооперации и улучшению двусторонних отношений. Речь, в том числе, идет об обеспечении роста производительности труда, расширении среднего бизнеса, внедрении цифровой экономики, реализация мер по защите климата, исследовании Арктики и космического пространства, а также об обеспечении снабжения электроэнергией и сырьем.
Представители Комитета полагают, что "во всех указанных областях совместно могут работать над поиском решений современные, инновационные компании из ЕС и России, повышая тем самым значительно свою международную конкурентоспособность".
Для более тесного сотрудничества между ЕС и Россией необходимо создать соответствующие рамочные условия, полагают эксперты. Для этого нужно устранить взаимные торговые барьеры, визовые ограничения, укрепить ВТО и создать общее европейское экономическое пространство. Очень полезно было бы также возродить ежегодные саммиты ЕС и России, возобновить другие приостановленные форматы диалога, такие как, например, российско-германские правительственные консультации, считают составители плана.
Особо отмечается, что политические разногласия, которые привели к обоюдным санкциям, негативно влияют на экономику, создают неуверенность у бизнеса. Предприниматели должны полагаться на соблюдение права и закона. На фоне существующей неопределенности некоторые европейские фирмы покинули Россию. Но подавляющее большинство остается верным российскому рынку и верит в позитивное будущее. "Эти компании образуют сильный и остающийся жизнеспособным мост между Западом и Востоком", - подчеркивает Восточный комитет немецкой экономики.