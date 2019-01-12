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12.01.2019 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места массовой аварии на МКАД

Текст: Сергей Бабкин

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал видео с места крупного ДТП с участием 13 автомобилей на МКАД.

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Судя по этим кадрам, на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и автоинспекции. Видно также завалившийся на бок грузовик MAN. Обстоятельства аварии выясняются, по предварительным данным, водитель фургона не справился с управлением.

Из-за аварии возникли серьезные затруднения в районе выезда на магистраль М-4 "Дон". На внутренней стороне образовался 2,5-километровый затор, а на внешней пробка растянулась на 5 километров. Водителей просят по возможности объезжать этот участок.

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