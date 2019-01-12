Появилось видео с места массовой аварии на МКАД

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал видео с места крупного ДТП с участием 13 автомобилей на МКАД.

Судя по этим кадрам, на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и автоинспекции. Видно также завалившийся на бок грузовик MAN. Обстоятельства аварии выясняются, по предварительным данным, водитель фургона не справился с управлением.

Из-за аварии возникли серьезные затруднения в районе выезда на магистраль М-4 "Дон". На внутренней стороне образовался 2,5-километровый затор, а на внешней пробка растянулась на 5 километров. Водителей просят по возможности объезжать этот участок.