Шестеро пострадавших в ДТП во Владивостоке отпущены из больницы домой

Шестеро пострадавших в массовой аварии во Владивостоке с участием маршрутного автобуса отпущены из стационарного лечебного учреждения под наблюдение участковых врачей, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя краевого департамента здравоохранения.

Всего в ДТП пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются шесть пациентов, в том числе один, получивший тяжелые травмы, он прооперирован. Все остальные, в том числе дети 10 и 12 лет, отпущены домой.

Как сообщается на сайте администрации края, во избежание повторения таких серьезных ДТП с участием общественного транспорта система перевозок Владивостока претерпит серьезные изменения.

ДТП на улице Некрасовской произошло вечером в пятницу. По предварительным данным, оно произошло по вине 23-летнего водителя. Молодой человек не справился с управлением и въехал в маршрутку, которая от удара опрокинулась на бок, а также протаранил еще четыре автомобиля. Сильно пострадал водитель опрокинувшейся маршрутки.

Виновник аварии не пострадал, по некоторым данным, он, будучи за рулем, потерял сознание. Пока ему грозит административная ответственность за тонировку стекол авто и отсутствие полиса автогражданской ответственности.

Между тем ГИБДД Приморья благодарит неравнодушных горожан, оказавших содействие экстренным службам в транспортировке пострадавших в автоаварии в медучреждение.