Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию

Военные полицейские из Ингушетии отправились в командировку в Сирию. Как сообщает РИА Новости, это уже их четвертая поездка в Сирийскую Арабскую Республику.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил в Instagram о проводах батальона военной полиции, отбывающего для выполнения специальных задач.

"Наши ребята уже не в первый раз с честью выполняют свой долг, показывают при этом высокую боевую выучку, профессиональное мастерство", - написал он.

Юнус-Бек Евкуров сообщил, что смотрит репортажи об участии военных из Ингушетии в благотворительных миссиях и с гордостью слушает похвалы в их адрес. Он пожелал отбывающим в командировку землякам успехов, готовности решать стратегические задачи и делом доказывать свой профессионализм, патриотизм и доблесть.