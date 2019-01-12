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12.01.2019 18:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию

Текст: Руслан Мельников (Магас)
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС Фото: Андрей Грязнов/ТАСС
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Военные полицейские из Ингушетии отправились в командировку в Сирию. Как сообщает РИА Новости, это уже их четвертая поездка в Сирийскую Арабскую Республику.

Фото: РИА Новости
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил в Instagram о проводах батальона военной полиции, отбывающего для выполнения специальных задач.

"Наши ребята уже не в первый раз с честью выполняют свой долг, показывают при этом высокую боевую выучку, профессиональное мастерство", - написал он.

Юнус-Бек Евкуров сообщил, что смотрит репортажи об участии военных из Ингушетии в благотворительных миссиях и с гордостью слушает похвалы в их адрес. Он пожелал отбывающим в командировку землякам успехов, готовности решать стратегические задачи и делом доказывать свой профессионализм, патриотизм и доблесть.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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