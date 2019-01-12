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12.01.2019 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северной Осетии открыли движение по Военно-Грузинской дороге

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии 12 января с 18.00 открыли движение по Военно-Грузинской дороге в связи с улучшением погодных условий, сообщает МЧС региона. Одновременно с 20.00 в этот же день будет открыт для движения ТрансКАМ, соединяющий Россию с Южной Осетией.

В Саратовской области закрыт проезд на границе с Казахстаном

Как ранее уже писала "РГ", Военно-Грузинская дорога была закрыта с 26 декабря из-за непогоды, и уже к 30 декабря 2018 года на российско-грузинской границе скопилось более 1000 легковых и грузовых автомобилей. Экстренные службы региона рекомендовали на тот момент  людям, которые направляются в Закавказье, воспользоваться альтернативными маршрутами: авиаперелетом, паромной переправой до Батуми или ехать через автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр (транзитом через Азербайджан).

Почти одновременно оказалась закрыта для движения и другая транспортная магистраль, ведущая в Закавказье - ТрансКАМ. Из-за этого жители Южной Осетии начали испытывать перебои с поставками продовольствия, поскольку значительная часть их поставляется именно из России, а ТрансКАМ - единственная трасса, которая соединяет республику с РФ.

Также, как ранее писала "РГ", дети из Южной Осетии, приглашенные в Москву на кремлевскую елку, на обратном пути в течение трех дней не могли попасть домой из-за перекрытой лавинами трассы. Все это время школьники и сопровождавшие их взрослые были размещены на одном из реабилитационных центров, им обеспечили питание и все необходимое для проживания.

Попавший в ДТП грузовик заблокировал две полосы МКАД

В сообщении МЧС региона говорится, что движение по Военно-Грузинской дороге на данный момент разрешено "для всех видов автотранспортных средств до особого распоряжения". Экстренные службы рекомендуют автомобилистам учитывать свое передвижение в связи со складывающейся обстановкой, поскольку уже со вторника, 15 января, прогнозируется ухудшение погодных условий, снегопады и лавины. В связи с этим может быть вновь перекрыто движение по Военно-Грузинской дороге и ТрансКАМу.

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